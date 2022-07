Crimes of the Future: il trailer italiano del film con David Cronenberg

News





07/07/2022 |

Arriverà nelle sale il prossimo 24 agosto Crimes of the Future, pellicola scritta e diretta da David Cronenberg. Il regista ha lavorato con il protagonista Viggo Mortensen affiancato da un cast principale che comprende anche Léa Seydoux e Kristen Stewart.



La Lucky Red ha rilasciato il trailer italiano e descrive il film come "sconvolgente ed estremo, viscerale, in cui Cronenberg torna ad esplorare l’evoluzione dell’uomo e del pianeta in relazione alla tecnologia. Una visione fuori dagli schemi, un film di fantascienza spiazzante che racchiude in sé tutti i temi, attualissimi, della filmografia dell’autore canadese".

Vi lasciamo alla sinossi:

Quando la specie umana si adatta a un ambiente sintetico, il corpo subisce nuove trasformazioni e mutazioni. Con la sua compagna Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), famoso artista e performer, mostra pubblicamente la metamorfosi dei suoi organi in spettacoli d’avanguardia. Timlin (Kristen Stewart), un investigatore del National Organ Registry, segue ossessivamente i loro movimenti, quando viene rivelato un gruppo misterioso…La loro missione: usare la notorietà di Saul per far luce sulla prossima fase dell’evoluzione umana.