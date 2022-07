Mother's Milk: Hilary Swank, Jack Reynor e Olivia Cooke saranno i protagonisti del film

News





07/07/2022 |

I temi della droga e della corruzione saranno la colonna portante della storia di Mother's Milk, pellicola che vedrà recitare come protagonisti Hilary Swank, Jack Reynor e Olivia Cooke. La pellicola, che ha recentemente terminato la produzione a New York, è diretto dal regista Miles Joris-Peyrafitte che ha scritto la sceneggiatura con Madison Harrison.



Il film segue la storia di un giornalista che, dopo l’omicidio del figlio, stringe un’improbabile alleanza con la sua compagna nel tentativo di rintracciare i responsabili della morte del ragazzo. Insieme si imbatteranno in un mondo in preda alla droga e alla corruzione all’interno di una piccola città nello Stato di New York. Durante le indagini scopriranno un segreto ancora più oscuro.



Oltre ai tre protagonisti, il cast principale comprende anche Dilone, Hopper Penn, Norm Lewis e Karen Aldridge.