Emily The Criminal: il trailer del thriller movie con Aubrey Plaza

07/07/2022

La Roadside Attractions e Vertical Entertainment hanno rilasciato il trailer ufficiale internazionale di Emily The Criminal. La pellicola, scritta e diretta da John Patton Ford, vede come protagonista Aubrey Plaza. L’attrice interpreta una donna alla ricerca di soldi che accetta un incarico particolare: acquistare beni con carte di credito rubate, recuperate da un intermediario chiamato Youcef. Soddisfatta per l’elevato numero di affari andati in porto, la donna deciderà di affidarsi ancora di più al suo mentore nel tentativo di aumentare il giro d’affari.



Il cast principale comprende anche Theo Rossi, Megalyn Echikunwoke e Gina Gershon.



Il thriller movie è finanziato da Tyler Davidson della Low Spark Films in associazione con Fear Knot Productions. La Plaza sarà anche la produttrice tramite la sua Evil Hag Productions



Emily The Criminal ha debuttato al Sundance Film Festival.