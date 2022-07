Lutto nel mondo del cinema: è scomparso James Caan

News





08/07/2022 |

All’età di 82 anni è scomparso James Caan, attore newyorkese conosciuto anche per aver interpretato Sonny Corleone all’interno dell’opera Il Padrino, opera con la quale ottenne la candidatura all’Oscar come Miglior Attore Non Protagonista. Nel corso della sua carriera Caan ha recitato in pellicole di successo come Doringo!, nel 1965, e sempre negli anni sessanta lavora a El Dorado, a Conto alla Rovescia di Robert Altman e a Non Torno a Casa Stasera di Francis Ford Coppola. Sempre con Coppola, nel 1972, eccolo partecipare a Il Padrino, storica pellicola che ha reso celebre il suo personaggio. Con 40.000 dollari per non morire di Karel Reisz e Rollerball di Norman Jewison la carriera di Caan è proseguita a gonfie vele.

Attore istrionico, capace di calarsi in diversi ruoli senza risentirne, James Caan ha anche interpretato il protagonista in Misery Non Deve Morire.

Da segnalare anche una sua opera da regista: Li Troverò ad Ogni Costo uscito nel 1980.