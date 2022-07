Heat  La Sfida avrà un sequel: Michael Mann tornerà dietro la macchina da presa

News





08/07/2022 |

Era il 1995 quando Michael Mann portò nelle sale Heat – La Sfida, crime-movie con protagonisti due mostri sacri del cinema internazionale: Al Pacino e Robert De Niro. E a distanza di 27 anni dall’opera, ecco arrivare conferme sul secondo capitolo che si baserà sul romanzo scritto proprio da Michael Mann insieme a Meg Gardiner.



Durante un’intervista ad Empire, Mann ha raccontato che quello che andrà in produzione nei prossimi mesi sarà “un film grandioso”. Prendendo spunto dal libro, la pellicola dovrebbe essere un prequel e al suo interno non dovrebbero tornare Pacino, De Niro e l’altro pezzo da novanta Val Kilmer.



C’è molta attesa per questo nuovo film e soprattutto per il suo cast che potrebbe riservare tante sorprese.