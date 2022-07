Mickey7: Stevem Yeun si è unito al cast

News





08/07/2022

Un nuovo attore è entrato a far parte del cast di Mickey7, la pellicola diretta dal regista Premio Oscar Bong Joon-Ho. Il nome in questione è quello di Steven Yeun, uno degli attori che abbiamo imparato a conoscere tramite la serie tv The Walking Dead. La pellicola, che si basa sul romanzo Mickey7 di Edward Ashton, ha una sceneggiatura scritta dallo stesso regista.



Protagonista del film sarà Robert Pattinson, inserito in un cast principale che comprende anche Toni Collette, Mark Ruffalo e Naomi Ackie.



Dooho Choi della Kate Street Picture Company e Dede Gardner e Jeremy Kleiner della Plan B sono gli altri produttori della pellicola che non ha ancora un titolo ufficiale.



Il romanzo racconta la storia di Mickey, una sorta di mercenario impiegato per le missioni più pericolose, ultima quella di colonizzare il mondo ghiacciato di Niflheim. Ogni volta che muore, Mickey viene riportato in vita con il mantenimento di tutti i ricordi e questo lo porterà ad indagare cosa si nasconde dietro il suo incarico.