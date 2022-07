Julius Onah dirigerà il quarto capitolo di Capitan America con protagonista Anthony Mackie

News





11/07/2022 |

La Marvel ha deciso di avviare la macchina che porterà alla realizzazione del quarto capitolo di Capitan America. La compagnia ha deciso di affidare la regia a Julius Onah, che nel 2019 ha diretto il film Luce. Al momento del progetto non è stato rivelato nulla, con la trama tenuta nascosta dallo studio. Le uniche informazioni a riguardo raccontano che Anthony Mackie indosserà scudo e costume di Capitan America, dopo i fatti accaduti nella serie The Falcon and the Winter Soldier. Proprio Malcon Spellman, creatore della serie, ha scritto la sceneggiatura della pellicola con Dalan Musson.



Per Capitan America si tratterà dunque di un nuovo film a distanza di sei anni da Captain America: Civil War, uscito nel 2016. Il primo film, Captain America – Il Primo Vendicatore, è uscito nel 2011 mentre il secondo, Captain America: The Winter Soldier, nel 2014.