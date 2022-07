Day Shift - A Caccia di Vampiri: in rete il primo trailer italiano del film con Jamie Foxx

News





11/07/2022 |

Netflix ha rilasciato il trailer italiano ufficiale di Day Shift - A Caccia di Vampiri, action-comedy con protagonista Jamie Foxx. L'attore interpreta un padre di famiglia, di professione operaio, che proverà a fare i salti mortali per garantire a sua figlia di otto anni una buona vita. In realtà l'uomo nasconde un particolare segreto: il lavoro da operaio è una copertura, la sua vera professione è quella di cacciatore di vampiri.



Day Shift - A Caccia di Vampiri è diretto da JJ Perry, al debutto ufficiale dietro la macchina da presa. Il regista ha lavorato con un cast che comprende anche Snoop Dogg e Dave Franco. Inoltre recitano nel film anche Scott Adkins, Meagan Good, Karla Souza e Eric Lange.



Tyler Tice ha scritto la prima bozza di sceneggiatura, la cui revisione è stata affidata a Shay Hatten.



Chad Stahelski e Jason Spitz sono i produttori per conto della 87Eleven Entertainment.



Il film arriverà su Netflix dal 12 agosto.