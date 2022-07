Prey for the Devil: rilasciato il poster ufficiale

News





12/07/2022 |

La Lionsgate ha rilasciato il poster internazionale di Prey for the Devil, pellicola conosciuta inizialmente con il titolo The Devil’s Light. Diretto da Daniel Stamm, che ha lavorato su una sceneggiatura di Robert Zappia, il film racconta di Suor Ann che crede devotamente che compiere esorcismi sia la sua vocazione. La stessa affronta una forza demoniaca che infesta la sua scuola e che ha misteriosi legami con il suo passato.



La locandina in questione ci mostra una donna braccata da un demone.



All’interno del cast principale di Prey for the Devil troviamo Virginia Madsen, Lisa Palfrey, Nicholas Ralph e Ben Cross.



Il film debutterà negli Usa il 28 ottobre 2022.