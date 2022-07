Amy Winehouse: Studiocanal lavorerà al progetto Back to Black

News





12/07/2022 |

Come riportato da Deadline, Studiocanal ha deciso di mettere in piedi un progetto dedicato alla vita di Amy Winehouse. La pellicola si intitolerà Back to Black e sarà diretta da Sam Taylor-Johnson. La regista di Cinquanta Sfumature di Grigio lavorerà su una sceneggiatura scritta da Matt Greenhalgh. Studiocanal si occuperà di produrre il film con Alison Owen e Debra Hayward e Tracey Seaward.



Il film andrà ad esplorare passo dopo passo la vita dell’artista scomparsa nel 2011: dalle prime apparizioni pubbliche fino ai successi ottenuti in carriera.



Al momento di questo progetto non è stato svelato nulla, dunque non sappiamo chi andrà ad interpretare Amy Winehouse oppure se la stessa opera sarà un docu-film.