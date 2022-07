Finn Wolfhard debutterà dietro la macchina da presa con Hell of a Summer

News





13/07/2022 |

Finn Wolfhard, star della serie tv Stranger Things, e Billy Bryk sono stati ingaggiati per dirigere la commedia horror dal titolo Hell of a Summer. La pellicola sarà sviluppata dalla 30West.



Wolfhard e Bryk hanno scritto anche la sceneggiatura della pellicola e saranno protagonisti assieme a Fred Hechinger. Al momento i dettagli riguardanti l’opera non sono stati rilasciati.



Finn Wolfhard ha rilasciato anche un commento riguardante questa sua nuova avventura: “Sono così entusiasta di co-dirigere il mio primo film. Ho la possibilità di lavorare con un cast e una crew incredibili e lavorare con una compagnia come la 20West e la Aggregate è un sogno che si avvera”.