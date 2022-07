Taika Waititi tornerà a dirigere un film di Thor? Ad una condizione...

News





13/07/2022 |

Mentre Thor: Love and Thunder è chiamato a superare la prova al botteghino, si inizia già a pensare ad un nuovo possibile capitolo del franchise. E sull’argomento è stato interpellato Taika Waititi, il regista dell’atto cinematografico attualmente nelle nostre sale. Intervistato da Indiewire, Waititi ha spiegato: “Ora, non so cosa potrebbe essere il prossimo il film. Ne farei assolutamente un altro, ma solo se ci fosse Chris Hemsworth”.



Priorità dunque alla presenza dell’attore da parte del regista ma con un occhio puntato anche sulla storia della pellicola: “Ma dovrà essere qualcosa di sorprendente e inaspettato affinché voglia farlo. Cioè, quale sarebbe la nuova versione? Le battaglie e tutti i combattimenti vanno bene, ma vorrei qualcosa di inaspettato per la storia”.



Taika Waititi, oltre a Thor: Love and Thunder, ha diretto anche nel 2017 Thor: Ragnarok.