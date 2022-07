Orphan: First Kill: online il nuovo trailer internazionale

News





13/07/2022

La Paramount Pictures ha rilasciato il trailer internazionale di Orphan: First Kill. Il progetto cinematografico è il sequel di Orphan ed è diretto da William Brent Bell. Il regista ha anche lavorato alla sceneggiatura con David Coggeshall.



La pellicola racconta la storia di Esther, già protagonista del film originale nella parte della figlia adottiva di John e Kate Coleman, interpretati da Peter Sarsgaard e Vera Farmiga. Orphan: First Kill andrà a seguire la fuga della ragazza da un istituto psichiatrico in Estonia fino al suo arrivo negli Usa.



Nella parte di Esther ritroveremo ancora Isabelle Fuhrman mentre il cast sarà arricchito dalla presenza di Julia Stiles. Inoltre è stato annunciato che anche Rossif Sutherland farà parte del cast, anche se non è stato specificato quale sarà il suo ruolo.



Orphan: First Kill è una co-produzione Entertainment One e Dark Castle Entertainment. Il film sarà prodotto da Alex Mace della Dark Castle, Hal Sadoff, Ethan Erwin e James Tomlinson.