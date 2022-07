You Are SO Not Invited to My Bat Mitzvah!: Adam Sandler reciterà nel film di Sammi Cohen

News





14/07/2022 |

Netflix ha lanciato la produzione di You Are SO Not Invited to My Bat Mitzvah!, una commedia sviluppata dalla Happy Madison & Alloy Entertainment. E’ stato annunciato che all’interno del film reciteranno Adam Sandler, Idina Menzel e Sarah Sherman. Inoltre il cast è arricchito dalle presenze di Sunny Sandler, Sadie Sandler, Luis Guzman, Ido Mosseri, Samantha Lorraine, Dylan Hoffman, Dean Scott Vazquez.



L’opera sarà diretta da Sammi Cohen ed è basata sull’omonimo romanzo della Alloy Entertainment. Al centro della storia troviamo Stacey Friedman, una ragazza che si sta preparando per il suo Bat Mizvah. La situazione sfuggirà di mano quando scoprirà la sua amica Lydia baciare Andy, ragazzo per il quale ha perso la testa. Tra le due nascerà un litigio che porterà a situazioni comiche destinate mettere a rischio l’evento.

Alison Peck ha scritto la sceneggiatura mentre Adam Sandler e Tim Herlihy produrranno la pellicola per la Happy Madison.