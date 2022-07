Halloween End: Jamie Lee Curtis pubblica una data su Twitter. Sta per arrivare il trailer?

News





14/07/2022

Il mese di ottobre ci consegnerà l’ultimo atto della saga di Halloween. E se durante il CinemaCon sono state trasmesse le prime immagini di Halloween Ends, a breve potrebbe arrivare il trailer ufficiale della pellicola. Il condizionale però è d’obbligo, questo perché l’arrivo del trailer è soltanto una ipotesi nata da un tweet della protagonista Jamie Lee Curtis. L’attrice, infatti, ha pubblicato un post contenente una data “20 luglio” senza lasciare ulteriori spiegazioni. La cosa non è passata inosservata e in molti hanno associato la data in questione proprio alla possibile pubblicazione del trailer.



Il film, dove Laurie vivrà il confronto finale, e tanto atteso, con Michael Myers, è diretto ancora una volta da David Gordon Green. Nel film recitano anche Kyle Richards, Andi Matichak, Nick Castle, James Jude Courtney e Nick Lawrence.



Halloween Ends, basato come sempre sui personaggi creati da John Carpenter, ha una sceneggiatura scritta da Gordon Green e Chris Bernier.