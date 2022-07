Nuovi attori entrano nel cast del progetto Nike firmato Matt Damon e Ben Affleck

News





14/07/2022 |

Continua ad ingrandirsi il cast legato al nuovo progetto cinematografico di Matt Damon e Ben Affleck, basato sull’accordo commerciale tra il famoso cestista Michael Jordan e l’azienda Nike. Le new entry portano i nomi di Joel Gretsch e Gustaf Skarsgård, con il primo che interpreterà John O’Neil, ex CEO della Converse, mentre il secondo sarà Horst Dassler fondatore di Adidas.



Il cast, inoltre, comprende Jason Bateman, Viola Davis, Chris Tucker e Marlon Wayans. Recitano nella pellicola anche Matthew Maher, Chris Messina, Tom Papa e Julius Tennon. Il film, che ritroveremo su Amazon Prime Video, non ha ancora un titolo ufficiale.



Matt Damon vestirà i panni di Sonny Vaccaro, ex dirigente del marketing sportivo americano, colui che riuscì a far mettere nero su bianco l’accordo tra Michael Jordan e la Nike: l’ingaggio di MJ rivoluzionò di fatto il mondo delle sneakers con la nascita delle Air Jordan. Ben Affleck, che si occuperà anche della regia, sarà invece Phil Knight, co-fondatore della Nike. Bateman sarà Rob Strasser, dirigente di lungo corso della Nike, la Davis interpreterà Deloris, la madre di Michael Jordan, Tucker sarà Howard White, dirigente all’epoca alle prime armi, mentre Wayans indosserà i panni di George Raveling, famoso allenatore di basket.



La produzione del film è partita poche settimane fa a Los Angeles.