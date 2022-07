Megalopolis: a novembre partiranno le riprese del film con Adam Driver

News





14/07/2022 |

Dopo una fase di lavorazione lunghissima sta per partire la produzione di Megalopolis, pellicola di Francis Ford Coppola. L’opera, attualmente in pre-produzione, arriverà con il suo cast e la sua crew a Fayetteville in Georgia all’interno dei Trilith Studios: le riprese partiranno a novembre e si chiuderanno a marzo 2023.



Il regista lavorerà con un cast brillante che vede al suo interno Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight e Laurence Fishburne.



Megalopolis racconterà la storia di un architetto che tenterà di ricostruire New York dopo che un grande disastro ha colpito la città. Lo stesso Coppola ha curato la sceneggiatura.



Per Francis Ford Coppola si tratta di un ritorno dietro la macchina da presa sei anni dopo Distant Vision.