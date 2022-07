Nope: la featurette IMAX in the sky

News





15/07/2022 |

Direttamente dal canale ufficiale della Universal Pictures vi presentiamo un'altra featurette IMAX di Nope, horror movie di Jordan Peele. .



Peele ha scritto anche la sceneggiatura ed ha diretto un cast principale che comprende Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott e Brandon Perea. Per Kaluuya si tratta della seconda collaborazione con il regista dopo Scappa – Get Out.



Nope farà il suo debutto ufficiale negli USA a partire dal prossimo 22 luglio mentre in Italia uscirà dall'11 agosto. La trama non è stata rivelata.



Vi lasciamo alla featurette!