No Hard Feelings: rilasciata la data di uscita del film con Jennifer Lawrence

15/07/2022 |

La Sony Pictures ha rilasciato la data di uscita ufficiale di No Hard Feelings, pellicola che vedrà protagonista l’attrice Premio Oscar Jennifer Lawrence. Il film è attualmente in lavorazione ed è diretto da Gene Stupnitsky che ha curato anche la sceneggiatura con John Phillips. Tornando alla data di uscita, il film debutterà il 16 giugno 2023 negli Stati Uniti. Alex Saks, Marc Provissiero, Naomi Odenkirk, Lawrence e Justine Ciarrocchi sono i produttori.



Al momento la trama del film non è stata rilasciata. Anche sul cast non ci sono informazioni: al suo interno è presente soltanto la Lawrence.



Jennifer Lawrence ha recitato nel 2021 in Don’t Look Up mentre nel 2019 è tornata a vestire i panni di Mistica in X-Men: Dark Phoenix.