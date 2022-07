Project Artemis: Channing Tatum reciterà nel film al posto di Chris Evans

News





Project Artemis, film in lavorazione presso la Apple, ha cambiato la colonna portante maschile del suo cast. Chris Evans non lavorerà più nell’opera e al suo posto troveremo Channing Tatum. L’attore reciterà accanto all’altra protagonista: Scarlett Johansson. Inoltre è stato svelato che il film non sarà più diretto da Jason Bateman, che ha lasciato il progetto per divergenze creative, ma da Greg Berlanti. Evans è stato costretto ad abbandonare l’opera a causa di altri impegni cinematografici.



Nessun dettaglio è stato rilasciato circa Project Artemis, tranne che per un dettaglio: l’opera girerà intorno a raggiungere lo spazio del 1960. La sceneggiatura è stata scritta da Rose Gilroy.



Channing Tatum, impegnato attualmente sul set di Pussy Island, ha recitato recentemente in The Lost City.