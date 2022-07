Scream 6: Samara Weaving e Tony Revolory reciteranno nel film

News





15/07/2022 |

Due nuove star sono entrate ufficialmente a far parte del cast del prossimo capitolo di Scream. Al suo interno troveremo anche Samara Weaving e Tony Revolory. I personaggi che verranno da loro interpretati non sono stati però rivelati. La Weaving e Revolory, dunque, raggiungono i già presenti Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda e Josh Segarra, new entry che affiancheranno a loro volta Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Jenna Ortega e Hayden Panettiere più Dermot Mulroney.



Per questo nuovo lavoro ritroveremo il team dell'ultimo Scream composto dai registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett e dagli sceneggiatori James Vanderbilt e Guy Busick.



Scream 6 partirà con le riprese durante il corso dell’estate e proverà a raggiungere gli stessi risultati del film precedente che ha incassato in tutto il mondo 140 milioni di euro. La trama del nuovo Scream non è stata rilasciata ma, stando alle prime informazioni, si ripartirà dai fatti di Woodsboro.



L’uscita è prevista per novembre 2023.