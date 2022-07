Wolfman: Ryan Goslin parla del film

News





Due anni fa la Universal Pictures aveva svelato la volontà di far nascere un nuovo progetto cinematografico legato all’Uomo Lupo dal titolo Wolfman. Al centro di questo film è stato messo Ryan Gosling, pronto dunque a calarsi all’interno di una realtà a tinte horror. Lo stesso attore, intervistato da Collider, è tornato a parlare della pellicola che sarà diretta da Derek Cianfrance: “Io con Derek farei qualsiasi cosa – ha raccontato Gosling – ma questo progetto è veramente entusiasmante. E’ una novità per entrambi anche se ci sembra un qualcosa al quale abbiamo già lavorato, anche se solo in forma letterale. Ora abbiamo la possibilità di renderlo reale”. Wolfman ha già una sceneggiatura scritta da Rebecca Angelo e Lauren Schuker Blum ma la stessa ora è passata nelle mani del nuovo regista.



Per Gosling si tratta della terza collaborazione con Cianfrance. L’intesa cinematografica tra i due è iniziata nel 2010 con Blue Valentine ed è poi proseguita con Come un Tuono, uscito due anni più tardi.



Cianfrance rappresenta il terzo regista accostato al progetto, dopo Cory Finley e Leigh Whannell, inizialmente accostati all’opera.