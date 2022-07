Adam Scott reciterà all'interno di Madame Web

News





18/07/2022

Il cast di Madame Web si è arricchito dalla presenza di Adam Scott. Dell'attore, che abbiamo visto recitare in alcune serie tv quali Scissione e Big Little Lies - Piccole Grandi Bugie, non si conosce ancora il ruolo.



Scott raggiunge così la protagonista Dakota Johnson, colonna portante di un cast che comprende anche Tahar Rahim, Isabela Merced, Sydney Sweeney ed Emma Roberts.



Conosciuta con il nome di Madame Web, il personaggio fa parte del’Universo dell’Uomo Ragno. Cassandra Web, questa è la sua vera identità, è un character dai poteri particolarmente stravaganti, una medium che avrà un ruolo chiave nella creazione del gruppo delle Donne Ragno.



La regia di Madame Web è stata affidata a S.J. Clarkson che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Matt Sazama e Burk Sharpless, ovvero gli sceneggiatori di Morbius.



La Roberts ha recentemente completato le riprese di Maybe I Do di Michaele Jacobs e presto reciterà in Returns del regista George Ratliffe.