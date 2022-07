Cluedo: Rhett Reese tornare a parlare del progetto con protagonista Ryan Gosling

News

18/07/2022 |

Da diversi mesi si parla della possibilità di veder realizzato Cluedo, l'adattamento cinematografico del famoso gioco di società. Nel corso degli ultimi mesi al progetto, che dovrebbe vedere come protagonisti Ryan Reynolds e James Bateman, sono stati accostati i nomi di diversi registi ma siamo ancora in attesa di notizie ufficiali.



Intanto Rhett Reese, sceneggiatore dell’opera con Paul Wernick, ha fornito un aggiornamento importante al portale Discussing Film: “Abbiamo scritto una bozza di Cluedo ed è ancora in fase di sviluppo presso gli studi della Fox. Il fatto che possa diventare un film o meno però non dipenderà da noi. Abbiamo fatto del nostro meglio e siamo orgogliosi di questo. Noi adoriamo questo franchise ma gli impegni di Ryan sono tanti quindi deve scegliere tra molti progetti”.



Rheese ha poi proseguito: “Vedremo se Cluedo verrà realizzato ma tutti noi teniamo al progetto. Ci piacerebbe provare a riportare in vita questo film”.