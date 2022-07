The River Wild: Leighton Meester, Adam Brody e Taran Killam reciteranno nel reboot

News





18/07/2022 |

A distanza di 28 anni dall’uscita nelle sale di The River Wild – Il Fiume della Paura, opera con protagonisti Meryl Streep, John C. Reilly e Kevin Bacon, è stato annunciato il reboot del film. E nei panni dei personaggi principali troveremo Leighton Meester, Adam Brody e Taran Killam.



Il nuovo lungometraggio ripercorrerà la trama originale con una famiglia che, durante un’escursione, viene aggredita da un gruppo di criminali. A differenza della trama originale due dei protagonisti non saranno marito e moglie ma fratello e sorella (Meester e Killam) mentre Brody sarà un loro amico di vecchia data.



Nella vita reale Leighton Meester ed Adam Brody sono marito e moglie e hanno già lavorato insieme ad altri progetti: Single Parents, The Oranges e Life Partners.



La regia di The River Wild è di Ben Ketai.