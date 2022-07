Dune: Part Two: iniziate le riprese del film

News





19/07/2022 |

Sono ufficialmente partite le riprese del tanto atteso secondo capitolo di Dune. Dopo il grande successo ottenuto dalla prima pellicola, dunque, cast e crew sono tornati sul set per iniziare a lavorare al nuovo atto di questo franchise cinematografico. Durante le riprese il film toccherà anche l'Italia, nello specifico il Comune di Altivole in Veneto.



Il secondo capitolo di Dune è diretto ancora una volta da Denis Villeneuve che lavorerà con gran parte del cast originale: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Javier Bardem e Josh Brolin. Inoltre il cast è stato arricchito con le presenze di Léa Seydoux, Florence Pugh, Christopher Walken ed Austin Butler.



La Warner Bros. Pictures, che tramite Twitter ha svelato la partenza della produzione, rilascerà Dune: Part Two nei cinema dal 17 novembre 2023.