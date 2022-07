Not Another Church Movie: annunciato il cast. Presente anche Mickey Rourke

News





19/07/2022 |

Kevin Daniels, Mickey Rourke e Vivica A. Fox sono entrati ufficialmente nel cast di Not Another Church Movie, spoof-comedy in lavorazione presso la Monty The Dog Productions. I tre attori lavoreranno assieme a Kyla Pratt, Lamorne Morris, Tisha Campbell e Jasmine Guy.



Not Another Church Movie racconta la storia di Taylor Perry, un giovane ambizioso al quale è stata affidata una sacra missione da Dio stesso: raccontare le storie della sua famiglia e ispirare la sua comunità. La sua unica preoccupazione? La sua famiglia e la sua comunità. Quello che non sa è che il diavolo (Rourke) ha dei piani per lui.



La regia sarà di Johnny Mack e di James Michael Cummings che lavoreranno su una sceneggiatura scritta dallo stesso Mack.