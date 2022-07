Alicia Vikander torna a parlare del secondo capitolo di Tomb Raider

News





19/07/2022 |

Durante il 2020 la Warner Bros. Pictures aveva svelato il progetto riguardante il secondo capitolo di Tomb Raider. Il progetto ha subìto nel corso dei mesi delle modifiche con Misha Green subentrata alla regia al posto di Ben Whealtley, sempre con Alicia Vikander confermatissima invece come protagonista. Ma a distanza di più di un anno dai vari annunci, che fine ha fatto il sequel? Una risposta è stata data dalla stessa Vikander durante un'intervista rilasciata a EW: "Con l'acquisizione di MGM e Amazon, non ne ho idea, quindi è un po' nelle mani di qualcun altro, ad essere onesti". L'attrice non ha aggiunto altre informazioni a riguardo anche se le sue parole continuano a tenere aperte le porte della macchina che porterà alla realizzazione di Tomb Raider 2.



Il primo Tomb Raider, uscito nel 2018, è stato diretto da Roar Uthaug e scritto da Amy Jump, confermata anche per la sceneggiatura del sequel.



Parlando del cast quello della Vikander non sarà l'unico ritorno: nella pellicola ritroveremo anche Kristin Scott Thomas nella parte di Ana Miller.



Misha Green ha lavorato come regista e sceneggiatrice per la serie Lovecraft Country.