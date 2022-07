A Quiet Place: Day One: annunciata la nuova data di uscita

News





21/07/2022 |

La Paramount Pictures ha deciso di modificare la data di uscita di A Quiet Place: Day One. Il terzo atto del franchise non farà più il suo debutto a settembre 2023 ma a marzo 2024. Identificato come uno spin-off del franchise, A Quiet Place: Day One sarà diretto da Michael Sarnoski (al suo secondo film in carriera dopo Pig) ed è basato su un’idea originale del regista dei primi due film: John Krasinski.



Il film è prodotto da Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller e Krasinski con Allyson Seeger produttore esecutivo. Per quanto riguarda la trama, la produzione al momento non ha svelato i dettagli.



Questa la sinossi di A Quiet Place II:

Seguendo i terribili e mortali eventi avvenuti nella loro casa, la famiglia Abbott deve adesso affrontare il terrore all'esterno, cercando di combattere per la sopravvivenza in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si rendono subito conto che le creature che cacciano tramite l'ausilio del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.