Jeepers Creepers: Reborn: il franchise ritorna con un nuovo capitolo. Ecco il trailer!

21/07/2022 |

Il franchise di The Jeepers Creepers tornerà a settembre con il suo nuovo capitolo: Jeepers Creepers: Reborn. L’opera è stata sviluppata dalla Screen Media che ha rilasciato anche il trailer ufficiale.



Diretto da Tom Vuorensola, Jeepers Creepers: Reborn prende luogo all’interno di una piccola città della Louisiana dove va in scena il primo Horror Hound Festival. In questo contesto ecco Chase e Laine, una coppia di fidanzati, che decideranno di partecipare al festival senza sapere che il tutto coinciderà con i risveglio della mostruosa creatura.



Imran Adams e Sydney Craven sono i protagonisti del film.



Quello di Jeepers Creepers è un franchise horror nato nel 2001 grazie alla regia e alla sceneggiatura di Victor Salva mentre due anni dopo è stato realizzato il primo sequel. Nel 2017 sempre Victor Salva ha portato nei cinema il terzo film completando la trilogia.