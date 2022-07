Mortal Kombat: confermato il sequel, Simon McQuoid tornerà dietro la macchina da presa

News





21/07/2022 |

Lo scorso gennaio la New Line Cinema aveva annunciato di voler dirigere il secondo capitolo di Mortal Kombat. Il progetto era partito con Jeremy Slater ingaggiato per scrivere la sceneggiatura mentre ora abbiamo anche notizie ufficiali per quanto riguarda il regista. Come riportato da Deadline dietro la macchina da presa troveremo ancora una volta Simon McQuoid che, con il primo capitolo di Mortal Kombat, aveva fatto il suo debutto ufficiale alla regia.



Il primo Mortal Kombat è arrivato nei cinema e sulla piattaforma HBO Max ad aprile 2021, conquistando da subito negli USA il primo posto nella classifica box office. Inoltre è stato anche uno dei film più visti su HBO Max di sempre. La produzione non ha ancora annunciato il nome del regista e non ha rilasciato informazioni sul cast.



La prima opera è stata diretta da McQuoid che ha lavorato con il seguente cast: Lewis Tan come Cole Young, Jessica McNamee è Sonya Blade, Josh Lawson è Kano, Tadanobu Asano come Lord Raiden, Mehcad Brooks nel ruolo di Jackson “Jax” Bridges, Ludi Lin è Liu Kang, Chin Han è Shang Tsung, Joe Taslim è Bi-Han e Sub-Zero e Hiroyuki Sanada come Hanzo Hasashi e Scorpion. Inoltre troviamo Max Huang come Kung Lao, Sisi Stringer come Mileena, Matilda Kimber è la giovane Emily e Laura Brent è la giovane Allison.