Secret Love: online la scena Non hai niente da perdere

21/07/2022 |

Ha debuttato ieri nelle nostre sale Secret Love, pellicola diretta da Eva Husson. Il film è stato rilasciato nelle nostre sale dalla Lucky Red che ha pubblicato nel frattempo una nuova scena. Olivia Colman, Colin Firth, Glenda Jackson, Joshn O’Connor e Odessa Young sono i protagonisti. Il film è tratto dal romanzo Mothering Sunday di Graham Swift (edito in Italia da Neri Pozza con il titolo Un giorno di festa).



Sinossi:

In una calda giornata di primavera del 1924, la giovane domestica Jane Fairchild (Odessa Young) si ritrova da sola a festeggiare la Festa della Mamma. I suoi datori di lavoro, i coniugi Niven (Colin Firth e Olivia Colman) non sono in casa e lei ha la rara possibilità di trascorrere del tempo con il suo amante segreto, Paul (Josh O'Connor), il figlio dei vicini. Jane è da tempo innamorata di Paul, nonostante lui sia fidanzato con un'altra donna, amica d'infanzia e figlia di amici dei suoi genitori. Una serie di eventi imprevedibili per i due amanti cambierà però per sempre il corso della vita di Jane.