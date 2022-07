Halloween Ends: in rete il primo trailer italiano

News





21/07/2022

Ci siamo! La Universal Pictures ha rilasciato online il primo trailer ufficiale italiano di Halloween Ends, terzo atto di questa saga horro diretto da David Gordon Green. Prodotto da Jason Blum, Malek Akkad, Bill Block e Danny McBride, il film debutterà nelle sale il prossimo 20 ottobre.



Protagonista della pellicola è Jamie Lee Curtis affiancata da Andi Matichak e Rohan Campbell. Inoltre Halloween Ends vede nel cast il ritorno di Will Patton nel ruolo dell'agente Frank Hawkins, Kyle Richards nel ruolo di Lindsey Wallace e James Jude Courtney nel ruolo di “The Shape".



Sinossi:

Quattro anni dopo gli eventi di Halloween Kills dello scorso anno, Laurie vive con la nipote Allyson (Andi Matichak) e sta finendo di scrivere le sue memorie. Michael Myers non è più stato visto da allora. Laurie, dopo aver permesso allo spettro di Michael di determinare e guidare la sua realtà per decenni, ha deciso di liberarsi dalla paura e dalla rabbia e di abbracciare la vita. Ma quando un giovane, Corey Cunningham (Rohan Campbell; The Hardy Boys, Virgin River), viene accusato di aver ucciso un ragazzo a cui faceva da babysitter, si scatena una cascata di violenza e terrore che costringerà Laurie ad affrontare finalmente il male che non può controllare, una volta per tutte.