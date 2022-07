Dungeons & Dragons  LOnore dei Ladri: rilasciato il primo trailer italiano

News





22/07/2022 |

Dopo una lunga attesa abbiamo il primo trailer ufficiale italiano di Dungeons & Dragons – L’Onore dei Ladri. La clip è stata rilasciata dalla Eagle Pictures che ha anche annunciato che il film farà il suo debutto ufficiale nel 2023 (per quanto riguarda l'Italia non c'è ancora una data mentre negli USA l'opera debutterà a partire dal 3 marzo dello stesso anno).



Il film è diretto da Jonathan Goldstein che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da lui stesso, da Dave Arneson e da John Francis Daley. Il cast comprende Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Sophia Lillis, Hugh Grant, Chloe Coleman e Regé-Jean Page.



La Paramount Pictures ha co-prodotto e co-finanziato il film con la Hasbro e la eOne, con quest’ultima che distribuirà la pellicola in UK e in Canada mentre la Paramount si occuperà dei paesi restanti.



Sinossi:

Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un'avventura divertente e ricca di azione. Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate.