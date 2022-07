Teen Wolf: The Movie: in rete il teaser trailer internazionaale

News





22/07/2022 |

La Paramount Pictures, tramite il suo canale Paramount+, ha rilasciato il teaser trailer internazionale di Teen Wolf: The Movie, adattamento cinematografico della famosa serie tv. La clip in questione richiama ci porta a rivivere le sensazioni vissute all'interno della serie ma non svela quando il film arriverà in streaming.



Diretto da Russell Mulcahy, da una sceneggiatura di Jeff Davis, Teen Wolf: The Movie vedrà tornare al centro di tutto Tyler Posey, Holland Roden, Shelley Hennig, Crystal Reed eTyler Hoechlin. Inoltre sono stati annunciati nel cast anche Ian Bohen (Peter Hale) e Khylin Rhambo (Mason Hewitt) insieme a Vince Mattis, Nobi Nakanishi ed Amy Lin Workman.



La prima trama del film racconta di una nuova forza oscura che si abbatte sulla città di Beacon Hills e che porterà Scott McCall, ormai un lupo alfa, a radunare tutti i suoi amici e alleati per combattere quello che sembra essere il nemico più potente di sempre.