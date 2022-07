Il Pataffio: il trailer del nuovo film di Francesco Lagi

News





Grazie alla 01Distribution siamo lieti di mostrarvi il primo trailer ufficiale di Il Pataffio, la commedia di Francesco Lagi che ha curato anche la sceneggiatura. Prodotto da Vivo Film, da Rai Cinema e da Umedia, con il contributo del Ministero della Cultura e il sostegno di Regione Lazio, il film sarà presentato in Concorso al prossimo Locarno Film Festival.



Tratto dall’omonimo romanzo di Luigi Malerba, il lungometraggio ha un cast che comprende Lino Musella, Giorgio Tirabassi, Viviana Cangiano Giovanni Ludeno, Vincenzo Nemolato, Daria Deflorian con Alessandro Gassmann e Valerio Mastandrea.



L’uscita è prevista per il 18 agosto.



Sinossi:

In un remoto medioevo immaginato, un improbabile gruppo di soldati e cortigiani capitanati dal Marconte Berlocchio e dalla sua fresca sposa Bernarda, arriva in un feudo lontano. Ma quel castello è un postaccio decrepito abitato da villani per niente disposti a farsi governare. Tra appetiti profani e sacri languori, militi sgangherati e poveri cristi, un racconto sulla libertà, la fame, il sesso e il potere.