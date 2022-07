Shazam! Furia degli Dei: il trailer ufficiale italiano

News





25/07/2022 |

Il Comic-Con di San Diego ha dato l’opportunità ai presenti di vedere da vicino anche il primo trailer di Shazam! Furia degli Dei, presentato dalla New Line Cinema. Grazie alla Warner Bros. Pictures vi presentiamo il trailer in italiano del film diretto da David F. Sandberg e scritto da Henry Gayden e Chris Morgan.



Shazam! Furia degli Dei è prodotto da Peter Safran, Walter Hamada, Adam Schlagman, Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Marcus Viscidi e Geoff Johns.



Il cast comprende Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Ross Butler, Megan Good, D.J. Cotrona, Djimon Hounsou, Rachel Zegler, Lucy Liu ed Helen Mirren.



Il debutto in Italia avverrà il 22 dicembre 2022.