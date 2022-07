Avengers: i fratelli Russo non dirigeranno il prossimo film

News





25/07/2022 |

Durante il ComicCon di San Diego la Marvel ha svelato il suo prossimo calendario. Le principali attenzioni sono rivolte al progetto legato al nuovo film dedicato ai Vendicatori, un franchise al momento fermo dal 2019 dopo l’uscita di Avengers: Endgame.



Quando si parla della saga di The Avengers è impossibile non richiamare a gran voce i nomi di Joe ed Anthony Russo, i due fratelli che hanno diretto, oltre ad Endgame, anche Infinity War. Ma non saranno i Russo a dirigere il nuovo cinecomic. A rivelarlo è stato Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, che, durante una chiacchierata con Deadline, in merito all’argomento ha specificato: “Non sono collegati a questo nuovo progetto. Sono stati, credo, molto diretti su questo”. Feige ha poi aggiunto: “Li amiamo, loro amano noi. Vogliamo trovare qualcosa da fare insieme, ma non è questo".



Non vediamo l’ora dunque di conoscere chi prenderà in mano questi nuovi film del franchise!