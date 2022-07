Blade: partiranno ad ottobre le riprese del nuovo film Marvel

News





25/07/2022 |

Il ComicCon di San Diego è stato l’occasione per conoscere alcuni rilevanti dettagli riguardanti diverse pellicole prossime alla lavorazione. La Marvel, ad esempio, ha fornito un aggiornamento su Blade, l’atteso remake. Le riprese del film – ha spiegato la compagnia – partiranno il prossimo ottobre ad Atlanta. Diverse settimane fa alcuni organi di informazione avevano ipotizzato luglio come mese giusto per il primo ciak, il tutto però è stato ufficializzato per l’autunno. Ma questa non è l’unica novità: la Marvel ha anche confermato che Blade arriverà nelle sale a novembre 2023.



Il progetto Blade, entrato ufficialmente nella fase 5 della Marvel, ha una sceneggiatura scritta da Stacy Osei-Kuffour. La regia, invece, sarà di Bassam Tariq.



Per quanto riguarda il cast, nei panni di Blade troveremo Mahershala Ali che ha dunque ereditato il personaggio da Wesley Snipes, attore protagonista del film uscito negli anni novanta.