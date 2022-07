Guardiani della Galassia Vol. 3: Chukwudi Iwuji sarà lAlto Evoluzionario

News





25/07/2022 |

Novità in vista per il terzo capitolo di Guardiani della Galassia. Questa volta parliamo del cast che accoglierà un nuovo attore pronto a portare nel film un personaggio mai visto finora. Durante il ComicCon di San Diego è stata svelata la presenza di Chukwudi Iwuji all’interno del nuovo film di James Gunn. L’attore interpreterà l’Alto Evoluzionario, un genetista dalle capacità divine e dagli incredibili poteri che, nei fumetti Marvel, ha fatto capolino in diversi contesti.



Iwuji ha lavorato recentemente alle serie tv The Split e Peacemaker, quest’ultima con protagonista John Cena.



Il cast di Guardiani della Galassia Vol. 3 comprende attualmente Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Will Poulter, Karen Gillan, Pom Klementieff, Sylvester Stallone, Elizabeth Debicki, Sean Gunn, Daniela Melchior.