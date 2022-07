Marvel, presentate le fasi 5 e 6: ecco il calendario!

News





25/07/2022 |

Il ComicCon di San Diego è stata l’occasione per scoprire la più grande novità di casa Marvel: la presentazione della fase 5 e fase 6. E con questa nuova fase è stato rivelato il calendario delle prossime pellicole (all’interno dello stesso sono presenti anche progetti senza un titolo ufficiale).



La fase 4 terminerà a novembre con Black Panther: Wakanda Forever e all’interno della quinta verranno inglobati Ant-Man and the Wasp: Quantumania, The Marvels, e Guardians of the Galaxy Vol. 3. Inoltre nella fase 5 troveremo anche Blade (novembre 2023), Captain America: New World Order (maggio 2024) mentre a chiudere il tutto sarà Thunderbolts (luglio 2024).



Dunque la fase 6 inizierà a novembre 2024 con Fantastic Four e proseguirà a febbraio 2025 con un progetto ancora non svelato. Il 2025 aprirà le porte al ritorno dei Vendicatori con Avengers: The Kang Dinasty (maggio) che torneranno nelle sale a novembre dello stesso anno con Avengers: Secret Wars. A luglio 2025 è presente un altro progetto senza titolo.