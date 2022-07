Destin Daniel Cretton dirigerà Avengers: The Kang Dynasty

News





27/07/2022 |

Durante il Comic Con di San Diego la Marvel ha presento i progetti cinematografici futuri che andranno a costruire le prossime due fasi, la 5 e la 6. All’interno di questa nuova costola del suo universo spicca Avengers: The Kang Dynasty, film che riporterà sul grande schermo i Vendicatori visti l’ultima volta nel 2019 con Avengers: Endgame.



In riferimento proprio al nuovo Avengers ecco la novità riguardante la regia: dietro la macchina da presa troveremo infatti Destin Daniel Cretton, papà di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Cretton è già inserito alla perfezione all’interno del mondo Marvel che gli ha affidato anche la regia del sequel.



Al momento non sono state rilasciate altre informazioni sul film anche se la Marvel ha annunciato che uscirà il 2 maggio 2025.