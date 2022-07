The Grey Man: possibile la nascita di un franchise

News





27/07/2022 |

Dopo il debutto ufficiale su Netflix, sono stati tanti gli apprezzamenti su The Grey Man il film diretto da Joe ed Anthony Russo e con protagonisti Ryan Gosling e Chris Evans. Il successo ottenuto a livello streaming ha aperto le porte all’idea della produzione, ovvero quella di espandere ulteriormente l’universo cinematografico con la nascita di un sequel che vedrà tornare al centro della scena tutti i personaggi menzionati sopra. Inoltre il progetto The Grey Man prevede anche l’arrivo in futuro di uno spin-off con la sceneggiatura che è stata affidata a Paul Wernick e Rhett Reese.



The Gray Man è una delle produzioni Netflix più costose di sempre con i suoi 200 milioni di dollari che gli hanno permesso di superare The Irishman di Martin Scorsese sempre di Netflix (159 milioni). Il suo cast comprende: Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfre Woodard.



I Russo hanno scritto anche la sceneggiatura, insieme a Christopher Markus e Stephen McFeely: il film è l'adattamento di Tre giorni per un delitto di Mark Greaney.



Sinossi:

Il Gray Man è l'agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), detto anche Sierra Six. Preso da un penitenziario federale e assoldato dal supervisore Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry era un tempo un sicario a pagamento esperto e approvato dall'agenzia. Adesso però le cose sono cambiate e Six diventa l'obiettivo di una caccia internazionale lanciata da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex collega della CIA che farà l'impossibile per eliminarlo. Per sua fortuna l'agente Dani Miranda (Ana de Armas) è dalla sua parte...