Extraction 2: annunciata la data di uscita del film con Chris Hemsworth

27/07/2022 |

Con le riprese terminate lo scorso aprile, Extraction 2 ha adesso anche una data di uscita. Il film farà il suo debutto ufficiale su Netflix a partire dal 2023. Basato sulla graphic novel Ciudad di Ande Parks, Extraction ha visto Chris Hemsworth nei panni di Tyler Rake, un ex operatore delle forze speciali australiane diventato mercenario incaricato di salvare il figlio di un signore del crimine che viene rapito.



Il cast del primo film ha visto andare sul set Rudhraksh Jaiswal, Randeep Hooda, Golshifteh Farahani, Pankaj Tripathi e David Harbour. Al momento soltanto Hemsworth è stato confermato dietro la macchina da presa.



Il primo sequel è diretto da Sam Hargrave, regista che con la prima pellicola ha debuttato dietro la macchina da presa. La sceneggiatura, come per il primo film, è stata curata da Joe Russo.



Questa la sinossi del primo capitolo:

La missione di un temprato mercenario, inviato in Bangladesh per salvare il figlio rapito di un narcoboss, si trasforma in un'introspettiva lotta per la sopravvivenza.