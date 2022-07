Pinocchio: online un nuovo teaser italiano del film di Guillermo del Toro

News





27/07/2022

Un nuovo teaser trailer italiano di Pinocchio, il nuovo adattamento cinematografico della famosa storia di Carlo Collodi realizzato da Guillermo del Toro, è in rete grazie a Netflix. All’interno della versione originale dell’opera prestano la voce ai personaggi Ewan McGregor, il Grillo parlante, David Bradley, nella parte di Geppetto, e Gregory Mann, al suo debutto, ovvero Pinocchio. Altre voci del cast includono Finn Wolfhard, l'attrice premio Oscar® Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, l'attore premio Oscar® Christoph Waltz e l'attrice premio Oscar® Tilda Swinton.



La sceneggiatura è stata scritta da Gris Grimly e Patrick McHale.



Pinocchio arriverà su Netflix a dicembre 2022.



Sinossi:

Il regista premio Oscar® Guillermo del Toro trasforma il racconto classico di PINOCCHIO in un'avventura musicale in stop motion. Segui le disavventure di Pinocchio mentre cerca di diventare un bambino in carne e ossa.