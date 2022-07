Carry On: Taron Egerton protagonista del film di Jaume Collet-Serra

News





28/07/2022 |

Jaume Collet-Serra, regista di Black Adam, cinecomic della DC Comics, lavorerà ad un thriller movie dal titolo Carry On. La pellicola sarà sviluppata dalla Amblin Entertainment e da Netflix, in quella che rappresenta la prima collaborazione tra le due compagnie. Protagonista del film sarà Taron Egerton, protagonista di Kingsman.



T.J. Fixman e Michael Green hanno curato la sceneggiatura della pellicola che racconta la storia dell’agente Ethan Kopek che, il giorno di Natale, sarà coinvolto in un caso molto pericoloso all’interno di un aeroporto. L’agente scoprirà un pacco misterioso e allo stesso pericoloso e sarà ricattato da un viaggiatore sconosciuto: l’obiettivo dell’uomo è quello di far superare al pacco i controlli di sicurezza.



Egerton ha recitato in Rocket Man nel 2019 e ultimamente lo abbiamo visto nella mini serie Black Bird e The Sandman.