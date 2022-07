Ana de Armas è Marylin Monroe nel trailer di Blonde

News





28/07/2022

Da tempo si parla di Blonde, il progetto cinematografico legato alla vita di Marylin Monroe. Nei panni della star troviamo Ana De Armas, completamente stravolta nel suo look originale, come possiamo vedere dal trailer ufficiale rilasciato da Netflix. La compagnia ha anche specificato che Blonde arriverà in streaming a partire dal prossimo 28 settembre.



La pellicola è diretta da Andrew Dominik e vede nel cast anche Bobby Cannavale, chiamato ad interpretare Joe Di Maggio, uno dei mariti avuti dalla Monroe. All’interno di Blonde recitano anche Adrien Brody, Xavier Samuel e Julianne Nicholson.



L’opera ha l’obiettivo di raccontare diversi lati della vita di Marylin Monroe, da quelli conosciuti fino ad arrivare a quelli sconosciuti.



Il film è basato sul romanzo di Joyce Carol Oates.