Jane: Charlize Theron e Alfonso Cuaron lavoreranno insieme nel progetto dedicato a Philip K. Dick

L’attrice Premio Oscar Charlize Theron e Alfonso Cuaron collaboreranno per portare nelle sale Jane, progetto sviluppato da Amazon basato sulla vita dello scrittore di fantascienza Philip K. Dick. Il film si concentrerà in particolar modo sul rapporto tra Dick e la sua gemella Jane, morta sei settimane dopo la nascita. La scomparsa di Jane ha influenzato e molto la vita e il lavoro creativo dello scrittore.



All’interno del progetto lavora anche la figlia di Dick, ovvero Isa Hackett che sarà produttrice con la Theron e con Cuaron.



Questa è la descrizione del progetto Jane: “una storia commovente, piena di suspense e cupamente umoristica sulla relazione unica di una donna con il suo gemello brillante, ma turbato, ovvero il celebre romanziere Philip K. Dick. Mentre tenta di salvare suo fratello da situazioni difficili sia reali che immaginarie, Jane si immerge sempre più in profondità in un affascinante mondo di sua creazione”.