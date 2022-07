Aquaman and the Lost Kingdom: Ben Affleck tornerà nei panni di Batman

News

29/07/2022 |

In riferimento al progettoin molti si sono chiesti sulla possibilità di una nuova apparizione da parte dinei panni di Batman. Ora abbiamo la conferma: l’attore vestirà di nuovo il costume dell’Uomo Pipistrello e ad annunciarlo è statotramite un post sul suo account Instagram. Come potete vedere dal post, Momoa si è fatto fotografare insieme ad Affleck mettendo il punto sul ritorno di Bruce Wayne questa volta nel mondo di Aquaman.All’interno dell’universo della DC Comis Affleck ha debuttato nei panni di Batman nel 2016 con Batman v Superman: Dawn of Justice e si inserisce in un cast che vedrà Jason Momoa tornare come protagonista. Nel film recitano anche Amber Heard, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Randall Park, Dolph Lundgren, Temuera Morrison e Pilou Asbaek.La regia è diche ha lavorato su una sceneggiatura scritta da David Leslie Johnson-McGoldrick.