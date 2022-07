Drago: la MGM realizzerà lo spin-off di Rocky

News





29/07/2022 |

Lo sceneggiatore Robert Lawton è stato ingaggiato per scrivere Drago, lo spin-off del franchise Rocky per conto della MGM. La notizia è stata riportata dal portale The Wrap che sottolinea l’inesistenza, al momento, di dettagli riguardanti la trama.



Drago racconterà la storia del pugile russo Ivan Drago che, in Rocky IV, uscito nel 1985, fu interpretato da Dolph Lundgren. Già nel recente passato il personaggio era ritornato a galla e lo ha fatto in Creed 2: nel sequel della saga abbiamo visto Ivan Drago accompagnare sul ring suo figlio Viktor, interpretato da Florian Munteanu.



Il progetto dunque sta muovendo i primi passi e si attendono novità su chi sarà il regista e su chi interpreterà Ivan Drago.